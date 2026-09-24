सैमसंग: आईफोन 18 प्रो को धूल चटाने आ रहा गैलेक्सी एस27 प्रो, 2एनएम चिपसेट और धांसू फीचर्स होगा लैस

सैमसंग जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S27 Pro लॉन्च करने जा रहा है। आईफोन 18 प्रो को सीधे टक्कर देने वाले इस फोन में 2nm प्रोसेसर, शानदार M16 OLED डिस्प्ले और 5200mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। जानिए इस फोन में और क्या फीचर्स मिलने वाले हैं।

टेक जगत में तहलका मचाने के लिए सैमसंग पूरी तरह तैयार है। हालिया लीक्स की मानें तो, कंपनी साल 2026 की पहली तिमाही में अपनी Galaxy S27 सीरीज पेश करने जा रही है। इस बार लाइनअप में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल, कंपनी अपनी पुरानी ‘एज’ (Edge) सीरीज को हमेशा के लिए अलविदा कहकर उसकी जगह एकदम नया Samsung Galaxy S27 Pro मार्केट में उतार रही है। गैलेक्सी एस25 एज की निराशाजनक सेल्स के बाद सैमसंग का यह मास्टरस्ट्रोक सीधे तौर पर हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 18 Pro को टक्कर देने वाला है।

नया प्रो वेरिएंट होगा शामिल

अब गैलेक्सी एस27 सीरीज में कुल चार स्मार्टफोन शामिल होंगे। इनमें बेस मॉडल Galaxy S27, Galaxy S27+, नया Galaxy S27 Pro और टॉप-एंड Galaxy S27 Ultra की जगह पक्की है। प्रो वेरिएंट को अल्ट्रा मॉडल के साथ ही पेश किया जाएगा, जो उन यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बनेगा जिन्हें एक पावरफुल फ्लैगशिप फोन चाहिए लेकिन वे अल्ट्रा मॉडल जितनी बड़ी कीमत नहीं चुकाना चाहते।

प्रीमियम स्क्रीन से होगा लैस

सैमसंग की स्क्रीन्स हमेशा से अपने बेहतरीन विजुअल्स के लिए जानी जाती हैं और S27 Pro के साथ भी कंपनी इसी ट्रेंड को बरकरार रखेगी। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए स्मार्टफोन में 6.7 इंच की शानदार M16 OLED डिस्प्ले दी जाएगी। आपको बता दें कि यह वही प्रीमियम पैनल है जिसका इस्तेमाल एपल ने अपने हालिया आईफोन डुओ (iPhone Duo) में किया है। कलर-फिल्टर ऑन-एनकैप्सुलेशन सपोर्ट के साथ आने वाली यह स्क्रीन न सिर्फ बैटरी की खपत कम करेगी, बल्कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन और वाइब्रेंट कलर्स भी प्रदान करेगी।

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इसके अलावा, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसमें एक खास "प्राइवेसी डिस्प्ले" फीचर भी दिया जा रहा है। वहीं, अगर किसी को बड़ी स्क्रीन चाहिए तो S27 Ultra मॉडल में 6.9 इंच की डिस्प्ले और S-Pen का एक्सक्लूसिव सपोर्ट मिलेगा।

रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर

परफॉरमेंस की बात करें तो S27 Pro कंपीटीशन में काफी आगे रहने वाला है। इस डिवाइस में बिल्कुल नई LPDDR6 रैम और सुपरफास्ट UFS 5.1 स्टोरेज का दमदार कॉम्बिनेशन मिलेगा। हालांकि इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर साबित होगा। एपल के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को पछाड़ने के लिए सैमसंग इसमें नेक्स्ट-जेनरेशन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट देने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे चुनिंदा बाजारों के लिए 2nm आर्किटेक्चर पर ही आधारित नया Exynos 2700 प्रोसेसर पेश किया जाएगा।

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बैटरी और चार्जिंग

हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान भी फोन आपका साथ न छोड़े, इसके लिए कंपनी इस धांसू डिवाइस में 5200mAh की तगड़ी बैटरी देने जा रही है। इसके साथ ही 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आपका फोन मिनटों में फुल चार्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर, लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि Samsung Galaxy S27 Pro अपने धाकड़ परफॉरमेंस और फीचर्स के दम पर प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में राज करने वाला है।