₹30,000 से कम में बेस्ट कैमरा फोन: 200एमपी कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम और इमेज स्टेबलाइजेशन; जानें कौन सा मॉडल खास

Best Camera Phones Under 30,000: अगर आपका बजट 30 हजार रुपये है और आप एक बेहतरीन कैमरा फोन तलाश रहे हैं, तो भारतीय बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। यहां पर हम 200 मेगापिक्सल कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और दमदार बैटरी वाले कुछ स्मार्टफोन्स की लिस्ट बता रहे हैं।

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 30,000 रुपये से कम का सेगमेंट अब काफी एडवांस हो चुका है। पहले जिन कैमरा फीचर्स के लिए ग्राहकों को प्रीमियम कीमत चुकानी पड़ती थी, वे अब इस बजट में आसानी से मिल रहे हैं। सैमसंग, शाओमी, मोटोरोला और नथिंग जैसी कंपनियों ने हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और एआई फोटोग्राफी से लैस कई स्मार्टफोन्स पेश किए हैं। आइए जानते हैं इस बजट में उपलब्ध कुछ बेहतरीन कैमरा फोन्स के बारे में।

Redmi Note 15 Pro 5G

शाओमी का यह फोन फोटोग्राफी के लिहाज से एक शानदार विकल्प है। इसके बैक पैनल पर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। 6.83 इंच के 1.5K एमोलेड डिस्प्ले और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400-अल्ट्रा चिपसेट के साथ यह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 6,580mAh बैटरी और 45 वॉट चार्जिंग वाले इसके बेस मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है।

Vivo V60e

विवो वी सीरीज का यह डिवाइस खासतौर पर शानदार तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। ओआईएस सपोर्ट वाले 200 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। इसका 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एआई पोर्ट्रेट फीचर्स के साथ आता है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो प्रोसेसर से लैस इस फोन में 90 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की दमदार बैटरी मिलती है। इसके शुरुआती वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है।

Motorola Edge 70 Fusion

मोटोरोला का यह नया फोन भी अपने कैमरा सेटअप के लिए चर्चा में है। 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर और 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ यह खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करता है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट पर काम करने वाले इस डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 68 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसकी शुरुआती कीमत 26,999 रुपये है।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मौजूद है। सेल्फी के शौकीनों के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 प्रोसेसर, 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 6,000mAh बैटरी के साथ आने वाले इस फोन की शुरुआती कीमत 25,999 रुपये तय की गई है।

Nothing Phone 3a Pro

यदि आप एक शानदार टेलीफोटो कैमरे की तलाश में हैं, तो नथिंग का यह फोन आपको निराश नहीं करेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे के साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस (3x जूम) और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का दमदार सेल्फी शूटर मौजूद है। स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले और 50W फास्ट चार्जिंग वाली 5,000mAh बैटरी से लैस इसके बेस मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है।