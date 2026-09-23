शाओमी 18 प्रो की हुई एंट्री: 200एमपी कैमरा और 2एनएम चिप के साथ इतनी है कीमत, 100W चार्जिंग भी मिलेगी

नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीनीतीश कुमार
Wed, 23 Sep 2026 11:22 PM IST
सार

शाओमी 18 प्रो ने चीन में दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ एंट्री की है। फोन में 200MP के दो रियर कैमरे, 7000mAh बैटरी और नई 2nm स्नैपड्रैगन चिप मिलती है। पीछे अलग डिस्प्ले और हार्डवेयर प्राइवेसी स्क्रीन भी इसे खास बनाते हैं।

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शाओमी 18 प्रो चीन के बाजार में हुआ लॉन्च - फोटो : शाओमी

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    शाओमी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Xiaomi 18 Pro को चीन में लॉन्च कर दिया है और स्पेसिफिकेशन देखकर साफ है कि कंपनी ने कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी तीनों पर बड़ा अपग्रेड किया है। फोन में 200MP के दो रियर कैमरे, 7000mAh बैटरी और 2nm तकनीक वाली नई स्नैपड्रैगन चिप दी गई है।

    Xiaomi 18 Pro की कीमत

    Xiaomi 18 Pro के 12GB+256GB मॉडल की कीमत CNY 5,999 रखी गई है। 12GB+512GB की कीमत CNY 6,999, 16GB+512GB की CNY 7,999 और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 8,999 है। फोन की चीन में बिक्री लॉन्च के साथ शुरू हो गई है।

    200MP के दो कैमरे

    फोन के पीछे 200MP मेन कैमरा और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। मेन सेंसर 1/1.28-इंच साइज का है, जबकि टेलीफोटो कैमरा 1/1.56-इंच सेंसर के साथ आता है और 3.2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है। फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा मिलता है।

    2nm चिप और 7000mAh बैटरी

    Xiaomi 18 Pro में नई स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 चिप दी गई है, जो 2nm प्रोसेस पर आधारित है। फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-रिच बैटरी मिलती है, जिसे 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है।

    पीछे भी है डिस्प्ले

    फोन में 6.4 इंच की 120Hz LTPO OLED स्क्रीन के साथ पीछे सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। यह रियर स्क्रीन AI से बनाए गए एप्लिकेशन कार्ड समेत कई कस्टम फीचर्स सपोर्ट करती है। फोन में हार्डवेयर-लेवल प्राइवेसी स्क्रीन और HyperOS 4 भी मिलता है।

    शाओमी ने 18 प्रो सीरीज को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करने का प्लान बनाया है, लेकिन अलग-अलग देशों के लिए कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी अलग से सामने आनी बाकी है।

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