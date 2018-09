{"_id":"5bab4246867a557f6b0b905b","slug":"pubg-mobile-campus-championship-2018-starts-today-total-prize-of-rs-50-lakh-all-you-needs-to-know","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"PUBG \u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u0915\u0948\u092e\u094d\u092a\u0938 \u091a\u0948\u0902\u092a\u093f\u092f\u0928\u0936\u093f\u092a \u0906\u091c \u0939\u094b\u0917\u093e \u0936\u0941\u0930\u0942, \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e 50,00,000 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0924\u0915 \u0915\u093e \u0907\u0928\u093e\u092e","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"\u091f\u0947\u0915 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"tech-diary"}}

वैसे तो आमतौर पर आप और हम टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर गेम खेलते हैं लेकिन इस बार एक मोबाइल गेम खेलने पर आपको 50 लाख रुपये तक का इनाम मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं PUBG मोबाइल कैम्पस चैंपियनशिप की जो आज यानि 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस चैंपियनशिप का नाम 'Player Unknown's रखा गया है। इसका आयोजन Tencent गेम के साथ साझेदारी में हो रहा है। यह गेम 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा और इसका ग्रांड फिनाले बैंगलुरु में होगा।



PUBG मोबाइल कैम्पस चैंपियनशिप में मिलने वाली ईनामी राशि

पहला स्थान- 15,00,000 रुपये

दूसरा स्थान- 5,00,000 रुपये

तीसरा स्थान- 3,00,000 रुपये

चौथा स्थान- 2,00,000 रुपये

पांचवा स्थान- 1,50,000 रुपये

छठा स्थान- 1,00,000 रुपये

सातवां स्थान- 80,000 रुपये

आठवां स्थान- 70,000 रुपये

नौवां और दसवां स्थान- 50,000 रुपये

इसके अलावा ग्रांड फिनाले मैच में कुछ स्पेशल अवार्ड भी रखे गए हैं जो कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए हैं। सभी कैटेगरी में 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। कैटेगरी कुछ इस प्रकार हैं।



1. MVP– इस कैटरी में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी को चुना जाएगा और उसे 50,000 रुपये मिलेंगे।

2. The Executioner – सबसे ज्यादा प्लेयर्स को मारने वाला

3. The Medic – सबसे ज्यादा बार जीवनदान मिलने वाला

4. The Redeemer – सबसे अधिक बार घायल होने के बाद स्वस्थ होने वाला

5. The Rampage Freak – एक लॉबी में अधिकतम लोगों को मारने वाला

6. The Lone ranger – गेम के दौरान अधिकतम बार बच जाने वाला

इस गेम के फॉर्मेट की बात करें पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद चेक इन, फिर ऑनलाइन क्वालिफायर का चयन और फिर ग्रांड फिनाले। सभी क्वालिफायर राउंड में सर्वश्रेष्ठ टीम को चुना जाएगा और फिर उस टीम को क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए दूसरी क्वालिफायर टीम के साथ खेलना होगा। उसके बाद फिर सेमी फाइनल और फिर ग्रांड फिनाले का मैच होगा। गेम में रजिस्ट्रेशन के लिए http://pubgmobile.in/2018/ पर जा सकते हैं।