यूपीआई क्षेत्र में नहीं उतरेंगी नई कंपनियां, विदेशी इकाई बनेगी एयरटेल

How people being cheated and frauds happens read in details : हर साल अनगिनत लोग और संगठन अरबों रुपए की ठगी के शिकार होते हैं। ठगे गए लोग मानसिक अवसाद में पड़ जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर लोग क्यों फंस जाते हैं?

8 दिसंबर 2019