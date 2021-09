Jio 75 Plan Details: जियो फोन के लिए लॉन्च हुआ यह सस्ता प्लान, मिलेंगे ये फायदे

{"_id":"6140a775255d412fd511ea24","slug":"jio-new-recharge-plan-reliance-jio-cheapest-rs-75-prepaid-recharge-plan-details-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jio 75 Plan Details: \u091c\u093f\u092f\u094b \u092b\u094b\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u0941\u0906 \u092f\u0939 \u0938\u0938\u094d\u0924\u093e \u092a\u094d\u0932\u093e\u0928, \u092e\u093f\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092f\u0947 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"\u091f\u0947\u0915 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"tech-diary"}}

कुछ दिन पहले ही रिलायंस जियो ने अपने कुछ प्लान बंद किए थे और अब कंपनी ने जियो फोन (Jio Phone) के ग्राहकों के लिए एक नया प्लान पेश किया है जो कि एक प्री-पेड प्लान है। जियो फोन के इस नए प्लान की कीमत 75 रुपये रखी गई है। बता दें कि जियो ने हाल ही में जियो फोन के 39 रुपये और 69 रुपये वाले प्लान बंद किए हैं। अब ये दोनों प्लान माय जियो एप और कंपनी की वेबसाइट पर नहीं हैं।



जियो फोन के 75 रुपये वाले प्लान के फायदे

जियो फोन के इस नए प्लान के फायदों की बात करें तो इस प्लान के साथ 28 दिनों की वैधता मिलेगी। इसके अलावा इस प्लान में हर रोज 50 SMS करने की सुविधा मिलेगी। इस प्लान के साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 3 जीबी डाटा मिलेगा। इसके साथ 200एमबी का डाटा बूस्टर भी मिलेगा। यह जियो फोन का सबसे सस्ता मासिक प्लान है। इस प्लान के साथ जियो टीवी समेत जियो के सभी एप्स के सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे।



JioPhone Next की बिक्री की टली

बता दें कि 10 सितंबर से जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री होने वाली थी जो कि नहीं हुई। Jio Phone Next की बिक्री को कंपनी ने दिवाली तक टाल दिया है। इस साल की दिवाली 4 नवंबर को है। कंपनी ने कहा है कि फोन फिलहाल ट्रायल में है। इसकी बिक्री दिवाली से पहले होगी, हालांकि कंपनी ने बिक्री की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।



रिलायंस जियो ने इसी साल जून में अपने 44वीं वार्षिक आम बैठक में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन JioPhone Next पेश किया है, हालांकि फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में कुछ खास जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। JioPhone Next को रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में तैयार किया गया है।