जियो रिचार्ज प्लान: 84 दिनों तक डेली 3जीबी डेटा, साथ में नेटफ्लिक्स और गूगल जेमिनी बिल्कुल फ्री

रिलायंस जियो (Jio) के ₹1799 वाले धांसू प्रीपेड प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी, रोज 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा मुफ्त Netflix, JioHotstar और करीब 35,100 रुपये की कीमत वाला Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन इस ऑफर को सबसे खास बनाता है।

क्या आप बार-बार मोबाइल रिचार्ज कराने के झंझट से परेशान हैं? अगर आपको तेज इंटरनेट के साथ-साथ शानदार ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स का भी शौक है, तो जियो (Jio) का एक दमदार प्लान आपकी ये सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। टेलीकॉम बाजार में धूम मचाने वाला जियो का ₹1799 का प्रीपेड प्लान अपने आप में एक पूरा एंटरटेनमेंट और टेक पैकेज है।

84 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और भरपूर डेटा

Jio के ₹1799 वाले प्रीपेड पैक में ग्राहकों को पूरे 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी दी जा रही है। इस दौरान यूजर्स को रोजाना 3GB हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है, जिसका मतलब है कि आपको कुल 252GB डेटा मिलेगा। अगर किसी दिन आपका डेली डेटा कोटा खत्म हो जाता है, तो भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा बल्कि यह 64 Kbps की स्पीड से चलता रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 5G नेटवर्क वाले क्षेत्रों में योग्य ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा, देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS भेजने की सुविधा भी मुफ्त मिलती है।

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एंटरटेनमेंट का फुल डोज: Netflix और JioHotstar फ्री

इस प्लान की सबसे बड़ी खूबी इसका मनोरंजन पैकेज है। यह रिचार्ज कराने पर यूजर्स को 84 दिनों के लिए Netflix Basic का मुफ्त एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीनों के लिए JioHotstar Mobile + Hollywood का सब्सक्रिप्शन भी इसमें शामिल किया गया है। लाइव टीवी देखने के शौकीन लोग JioTV का मजा भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले सकते हैं।

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35 हजार रुपये से ज्यादा का Google Gemini सब्सक्रिप्शन

मनोरंजन के अलावा यह प्लान आधुनिक तकनीक के मामले में भी काफी आगे है। कंपनी इस रिचार्ज के साथ पूरे 18 महीने का Google Gemini Pro Plan एकदम फ्री दे रही है। बाजार में इस प्रीमियम एआई टूल की कीमत करीब ₹35,100 आंकी गई है। इसमें यूजर्स को 5000GB का विशाल क्लाउड स्टोरेज और Nano Banana जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, आपकी जरूरी फाइल्स और फोटोज सुरक्षित रखने के लिए JioAICloud का 50GB फ्री स्पेस भी इस बेहतरीन पैकेज का हिस्सा है।