54 फीसदी भारतीय यूजर्स हिंदी भाषा में वीडियो देखना करते हैं पसंद: रिपोर्ट

वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने भारत में ऑनलाइन वीडियो देखने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 54 फीसदी भारतीय यूजर्स यूट्यूब पर हिंदी भाषा में वीडियो देखना पसंद करते हैं।इसके साथ ही 16 फीसदी लोग अंग्रेजी में, सात फीसदी कन्नड़ में, छह फीसदी तमिल में और पांच फीसदी बांगला भाषा में वीडियो देखते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि भारतीय यूजर्स रोजाना 67 मिनट तक ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, जिनमें 70 फीसदी यूजर्स 15 से 34 वर्ष के हैं, जबकि 37 फीसदी यूजर्स ग्रामीण इलाकों से हैं।यूट्यूब की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के अंत तक ऑनलाइन वीडियो यूजर्स की संख्या 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले यूजर्स की संख्या में 43 फीसदी का इजाफा हुआ है।आपको बता दें कि यूट्यूब ने दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। यूट्यूब की रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि 79 फीसदी वीडियो घर पर देखी जाती हैं। इसके अलावा 21 फीसदी वीडियो चलते-फिरते या फिर घर से बाहर देखी जाती हैं।यूट्यूब ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर अप्रैल में यूजर्स को मुफ्त में प्रीमियम शोज दिखाने का फैसला लिया था। इसके तहत यूजर्स को Escape the Night और Matpat's Game Lab जैसे शोज फ्री में देखने को मिले थे।Escape the Night, Matpat's Game Lab, Step Up: High Water, Impulse, Sherwood, Sideswiped, The Sidemen Show, Foursome, Me and My Grandma, F2 Finding Football, Overthinking with Kat & June, The Fake Show