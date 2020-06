खुशखबरी: Amazon Fire TV यूजर्स को मिला डिस्कवरी प्लस एप का सपोर्ट

डिस्कवरी ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए मार्च में डिस्कवरी प्लस मोबाइल एप को लॉन्च किया था। वहीं, अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट एप को अमेजन फायर टीवी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है। अब अमेजन फायर टीवी के यूजर्स डिस्कवरी एप में मौजूद विज्ञान, इतिहास और जीवन शैली से जुड़े कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। वहीं, कंपनी का कहना है कि हमारे इस कदम से यूजर्स को लॉकडाउन में बोरियत महसूस नहीं होगी और इससे उनका मनोरंजन भी होगा।कंपनी के मुताबिक, अमेजन फायर टीवी के यूजर्स डिस्कवरी प्लस एप पर प्रतिदिन 41.3 मिनट तक समय बिताते हैं। इस दौरान ज्यादातर यूजर्स एप में विज्ञान और जीवन शैली से जुड़ी वीडियो देखते हैं।डिस्कावरी प्लस एप पर NASA and SpaceX: Journey To The Future, Carter’s War, Space Launch: America Returns To Space, How The Universe Works, Nature’s Strangest Mysteries Solved, Mythbusters, Gold Rush और Expedition Asia with Ryan Pyle जैसे शानदार शोज उपलब्ध हैं।