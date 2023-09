ChatGPT Update: चैटजीपीटी अब देख सकता है, पढ़ सकता है और सुन भी सकता है, ऐसे करें इस्तेमाल

यदि आप भी OpenAI के एआई चैटटूल ChatGPT के यूजर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। अभी तक ChatGPT केवल टेक्स्ट के जरिए आपके सवालों के जवाब देता था लेकिन अब आप इससे फोटो और वॉयस कमांड के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ChatGPT का यह नया अपडेट जारी हो गया है लेकिन सभी लोगों को नहीं मिला है। यदि आपको भी नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही इसका अपडेट आपको मिल जाएगा।

नए अपडेट के बाद ChatGPT से आप बोलकर भी कुछ पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन के माइक्रोफोन का एक्सेस ChatGPT को देना होगा। वॉयस कमांड का सपोर्ट आने के बाद ChatGPT का इस्तेमाल पहले के मुकाबले बेहतर होगा। वॉयस कमांड के लिए ChatGPT में पांच ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शन होम स्क्रीन पर ही होंगे।

ChatGPT can now see, hear, and speak. Rolling out over next two weeks, Plus users will be able to have voice conversations with ChatGPT (iOS & Android) and to include images in conversations (all platforms). https://t.co/uNZjgbR5Bm pic.twitter.com/paG0hMshXb