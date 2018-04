भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सभी सर्किल के लिए 4G सिम कार्ड लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने प्री-पेड और पोस्ट-पेड दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए 4जी सिम जारी किए हैं। बीएसएनएल के 4जी सिम की कीमत 20 रुपये होगी जिसे कोई भी यूजर्स खरीद सकता है। हालांकि बीएसएनएल ने अभी आधिकारिक रूप से इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। इसकी जानकारी ट्विटर यूजर संजय बाफना के ट्वीट से मिली है। बाफना ने नोटिफिकेशन लेटर भी शेयर किया है।

