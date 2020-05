Verizon के बेस्ट पोस्टपेड प्लान जिनमें मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा

अगर आप भी अपने लिए किफायती कीमत वाले डाटा प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको यहां Verizon कंपनी के खास पोस्टपेड प्लान के बारे में बताएंगे, जिनमें आपको पर्याप्त डाटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कंपनी आपको एपल म्यूजिक और यूट्यूब टीवी का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में देगी। तो आइए इन प्लांस पर डालते हैं एक नजर...यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड 4G डाटा मिलेगा। साथ ही यूजर्स इन प्लांस के जरिए मैक्सिको और कनाडा में अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके अलावा कंपनी यूजर्स को 6 महीने के लिए एपल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन देगी।यूजर्स को इस प्लान में 5जी अल्ट्रा अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। साथ ही यूजर्स किसी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी यूजर्स को एपल म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन भी देगी।यूजर्स को इस प्लान में 5जी अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी यूजर्स को 75 जीबी 4जी एलटीई डाटा देगी। इसके अलावा यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। वहीं, दूसरी तरफ यूजर्स को इस पैक में एपल म्यूजिक के साथ 500GB Verizon क्लाउड सेवा की सुविधा मिलेगी।बता दें कि वेरिजोन ने हाल ही में अपने वर्चुअल कॉमेंसमेंट सीरीज क्लास ऑफ 2020: रेडी फॉर एनीथिंग (Class of 2020: Ready for Anything) की घोषणा की है। वेरिजोन की यह क्लास 22 मई से लेकर 12 जून 2020 तक हर शुक्रवार को होगी।इस क्लास में हिस्सा लेने वाले स्पीकर्स की बात करें तो इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ह्यूग इवांस, विलियम पी लॉडर, केविन लव, जेन रूबियो, केटी सॉवर्स और वेरिजोन के अध्यक्ष और सीईओ हंस वेसबर्ग जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं।