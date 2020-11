एपल का ‘One More Thing' इवेंट आज, ऐसे देखें लाइव

टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एपल आज यानी 10 नवंबर को एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है। एपल के इस इवेंट को ‘One More Thing' दिया गया है। इस इवेंट को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एपल के ‘One More Thing' इवेंट में इनहाउस चिपसेट के साथ नया MacBook लॉन्च होगा। बता दें कि साल 2020 की शुरुआत में ही WWDC 2020 में एपल ने इंटेल के चिप को अलविदा कहा था, हालांकि इनहाउस चिप के साथ अभी तक एपल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है।एपल का ‘One More Thing' इवेंट आज रात 11.30 बजे आयोजित होगा। इवेंट का आयोजन ऑनलाइन होगा जिसका प्रसारण एपल की आधिकारिक वेबसाइट, एपल टीवी और एपल के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एपल इस इवेंट में ARM सिलिकॉन चिप के साथ नया मैकबुक लॉन्च करेगा। मैकबुक के अलावा इस इवेंट में AirTags भी लॉन्च हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट में 13 और 16 इंच का नया मैकबुक प्रो लॉन्च हो सकता है। साथ ही 13 इंच के MacBook Air के भी लॉन्च होने की खबर है।एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एपल 25 लाख नए मैकबुक का प्रोडक्शन करवा रही है। ये सभी मैकबुक इनहाउस चिपसेट के साथ 2021 की शुरुआत में बाजार में आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि इन मैकबुक का प्रोडक्शन चीन में हो रहा है।ऐसा नहीं है कि एपल किसी इवेंट के लिए One More Thing का इस्तेमाल कर रही है। लंबे वक्त से एपल इस वन लाइनर का इस्तेमाल कर रही है। एपल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स One More Thing का खासतौर पर इस्तेमाल करते थे। स्टीव जॉब्स कीनोट में किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले One More Thing अक्सर कहते थे। इससे पहले साल 2017 में एपल ने One More Thing का इस्तेमाल iPhone X की लॉन्चिंग में किया था।