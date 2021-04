असुविधा: भारत समेत कई देशों में Tweetdeck हुआ ठप, यूजर्स नहीं कर पा रहे ट्वीट

विज्ञापन

. @TweetDeck just died. I looked in the search and it's not just me. @Twitter @TwitterSupport pic.twitter.com/RVGpw46UK2 — U.S. political theater, with a Pirate twist 🏴☠️ (@PPbyOlivia) April 17, 2021

random but anyone here use tweetdeck? — michu (@michuuyaa) April 17, 2021

noooooooo tweetdeck not working — Ricola102 (@ricola300) April 17, 2021

Tweetdeck please...

I need you. pic.twitter.com/5Lm94OZsBR — Vanylla Hoppspross 🍵🌸 (@VanyllaChan) April 17, 2021

भारत समेत दुनिया के कई देशों में Tweetdeck ठप हो गया है। Tweetdeck से यूजर्स ना ट्वीट कर पा रहे हैं और ना ही लॉगिन कर पा रहे हैं। Tweetdeck को एक्सेस करने पर यूजर्स को Sorry, something went wrong. Please try again later. का मैसेज मिल रहा है, हालांकि ट्विटर twitter.com पर कोई समस्या नहीं है। कई यूजर्स ने Tweetdeck के डाउन होने की शिकायत की है।डाउनडिटेक्टर ने भी Tweetdeck के डाउन होने की पुष्टि की है। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे भी Tweetdeck डाउन हुआ था और फिर दोपहर 12 बजे भी यह फिर से ठप पड़ गया है। डाउनडिटेक्टर पर 56 फीसदी यूजर्स ने लॉगिन, 24 फीसदी ने ट्वीट लोड और 19 फीसदी ने ट्वीट ना हो पाने की शिकायत की है।