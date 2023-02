अब Twitter यूजर की होगी मोटी कमाई, कंपनी क्रिएटर्स के साथ बांटेगी रेवेन्यू

ट्विटर (Twitter) में नित नए बदलाव हो रहे हैं। अब Twitter के नए मालिक ने कहा है कि कंपनी विज्ञापन से होने वाली कमाई को कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साझा करेगी। एलन मस्क ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि ट्वीट थ्रेड के बीच में आने वाले विज्ञापन या वीडियो के साथ आने वाले विज्ञापन से होने वाली कमाई कंटेंट क्रिएटर के साथ साझा की जाएगी। इसकी शुरुआत 3 फरवरी 2023 से हो चुकी है, लेकिन यहां एक शर्त यह है कि यह सुविधा सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए है।

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads