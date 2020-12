दुनिया के कई देशों में ठप हुए फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप

विज्ञापन

I think #whatsapp is down. — Man ah di least (@iMareze) December 10, 2020

A great day for Facebook today. Massager, WhatsApp, and Instagram are down. While facing legal action over competition. pic.twitter.com/MxnkkfFf6S — Jalal (@jalal246) December 10, 2020

Facebook Messenger down: Chat app broken as users receive ‘waiting for network’ message.https://t.co/tmIqPMQgTd — Arshad Bajwa (@arshadbajwapk) December 10, 2020

Turning my WiFi on and off to realise that Facebook messenger is just down 🙃 — Nicola Stephenson (@nicola_step) December 10, 2020

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी की चारों सर्विसेज के ठप होने की खबर है। कई यूजर्स ने ट्विटर पर शिकायत की है कि फेसबुक, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ठप हो गए हैं। डाउनटिडेक्टर पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप के डाउन होने की पुष्टि हुई है। सेवाएं ठप होने से सबसे ज्यादा यूरोप के यूजर्स प्रभावित हुए हैं। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ठप होने को लेकर डाउनडिटेक्टर पर हजारों यूजर्स ने शिकायत की है, हालांकि हमें अभी तक इस तरह की दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़ा है।