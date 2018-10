Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



स्क्रीनशॉट के मुताबिक फेसबुक मैसेंजर में भेजे गए मैसेज को डिलीट करने के लिए अलग से एक बटन दिया जाएगा। जिसका नाम Unsend Message होगा। इसके अलावा बटन के बजाय आप मैसेज को थोड़ी दबाकर रखने के बाद सभी के लिए डिलीट कर पाएंगे। एक तरह से यह फीचर व्हाट्सऐप के डिलीट फॉर एवरीवन फीचर का ही कॉपी है। मैसेज को डिलीट करने से पहले आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा जिसमें Your message will be removed from the chat लिखा होगा। हालांकि कितनी देर बाद तक मैसेज को डिलीट किया जा सकेगा इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है और फेसबुक ने भी अभी तक इस फीचर की कोई आधिकारिक जानकारी दी है। वहीं यह फीचर कब तक आएगा इसके बारे में कोई खबर नहीं है।