Karnataka Election: सोशल मीडिया ने कहा- बेंगलुरु के किंग 'कोहली' से पंगा लेना पड़ा भारी, देखें मजेदार मीम्स

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई। देशभर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। कई चुनावों में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव किसी तोहफे से कम नहीं है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की काफी चर्चा हुई और अब बीजेपी की हार के बाद बजरंग बली एक बार फिर से चर्चा में हैं। कर्नाटक चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली कांग्रेस के साथ हैं। इसके अलावा ट्विटर पर कांग्रेस मुक्त भारत भी ट्रेंड करने लगा है। यह पढ़ने में थोड़ा अजीब है कि कांग्रेस की जीत हुई है तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा क्यों।

May 1st Virat kohli silenced him

May 13th whole Karnataka made his party silence

You messed with Virat and RCB and we trashed your whole party #KarnatakaElectionResults #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/ytGQrM5EWe