WHO ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए लॉन्च किया WHO Academy मोबाइल एप

{"_id":"5ec50e1377ed5f381a69881d","slug":"who-academy-app-launched-for-health-workers-during-covid-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"WHO \u0928\u0947 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f\u0915\u0930\u094d\u092e\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u093f\u092f\u093e WHO Academy \u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 20 May 2020 04:33 PM IST

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक मोबाइल एप लॉन्च किया है जिसे WHO Academy नाम दिया गया है। इस एप में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना संक्रमण से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। इस एप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के लाइफलॉन्ग लर्निंग सेंटर ने तैयार किया है। एप को गूगल प्ले-स्टोर और एपल के एप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा में उपलब्ध है।



WHO के इस एप के जरिए स्वास्थ्यकर्मियों का संक्रमण से लड़ने के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा किसी स्वास्थ्य उपकरण का इस्तेमाल कैसे करना है। इसकी भी जानकारी एप के माध्यम से दी जाएगी। एप के जरिए स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा और ऑनलाइन कार्यशालाएं भी आयोजि की जाएंगी। इस दौरान उन्हें बताया जाएगा कि COVID-19 रोगियों की देखभाल करते हुए अपनी रक्षा कैसे करें।



एप की लॉन्चिंग पर डब्लूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयियस ने कहा, 'इस नए मोबाइल एप के साथ डब्ल्यूएचओ दुनियाभर के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सीखने और ज्ञान-साझा करने की शक्ति को सीधे हाथ में रख रहा है।'



इस एप को तैयार करने के लिए डब्ल्यूएचओ अकादमी ने मार्च में एक सर्वे किया था जिसमें दुनियाभर के 20 हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए थे। सर्वेक्षण में पाया गया कि दो-तिहाई स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और संचार को लेकर उन्हें और अधिक तैयार होने की जरूरत है।