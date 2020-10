itel ने एक साथ पेश किए छह टीवी, 32 इंच की कीमत 8,999 रुपये

मोबाइल फोन निर्माता कंपनी itel ने अपने मेड इन इंडिया पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए भारतीय बाजार में एक साथ छह टीवी पेश किए हैं जिनकी कीमतें 8,999 रुपये लेकर 34,999 रुपये के बीच हैं। इनमें नॉन स्मार्ट और स्मार्ट दोनों तरह के टीवी शामिल हैं। itel ने भारतीय टीवी बाजार में I सीरीज, C सीरीज और A सीरीज के तहत छह टीवी लॉन्च किए हैं। इन टीवी की साइज 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के बीच है। कंपनी ने अपने टीवी के साथ ‘magic in every hand’, ‘magic in every home’ पंचलाइन का इस्तेमाल किया है।itel I सीरीज के तहत चार टीवी पेश किए गए हैं जिनमें दो 4के अल्ट्रा एचडी हैं जिनका मॉडल I5514IE और I4310IE है और इनकी कीमतें क्रमशः 34,499 रुपये और 24,499 रुपये है। वहीं दो मॉडल फुल एचडी और एचडी वाले जिनका मॉडल नंबर I4314IE और I32101IE है। इनकी कीमतें क्रमशः 21,999 रुपये और 11, 999 रुपये हैं। आईटेल आई सीरीज के तहत 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच के टीवी मिलेंगे। 4K अल्ट्रा एचडी टीवी फ्रेमलेस होगा और इसकी डिजाइन प्रीमियम होगी। इसका पैनल A+ ग्रेड का है।itel 15514IE में डॉल्बी एटमॉस के साथ 20 वॉट का स्पीकर है जिसके साथ सराउंड साउंड का भी सपोर्ट है। इस टीवी में क्वॉडकोर प्रोसेसर, 1.5 जीबी रैम और 8 जीबी की स्टोरेज मिलेगी। टीवी के साथ Smart OS 9.0 मिलेगा जिसके साथ YouTube, Netflix, Prime Video जैसे कई एप्स प्री-लोडेड मिलेंगे। टीवी में इनबिल्ट स्टेबलाइजर मिलेगा। इसके अलावा कंटेंट शेयरिंग के लिए इसमें itelCast मिलेगा जो कि E-share एप के साथ काम करेगा। इस सीरीज के अन्य टीवी में भी 20 वॉट का स्पीकर, 1 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरेज, और ए-प्लस ग्रेड का पैनल मिलेगा, हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि टीवी में गूगल प्ले-स्टोर या एंड्रॉयड का सपोर्ट होगा या नहीं।itel C सीरीज को कम कीमत में इंटरनेट टीवी की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए पेश किया गया है। itel C3210IE एक एचडी टीवी है जिसकी कीमत 9,499 रुपये है। इस टीवी में भी A+ ग्रेड के पैनल का इस्तेमाल हुआ है। इसकी साइज 32 इंच की है और इसमें 20 वॉट का स्पीकर दिया गया है। इस टीवी में सोशल साइट्स के अलावा Wi-Fi का सपोर्ट है।itel A3210IE HD रेडी टीवी की कीमत 8,999 रुपये है। इसमें ए ग्रेड पैनल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 16 वॉट का स्पीकर है।सभी टीवी के साथ दो साल की वारंटी मिलेगी, हालांकि यह वारंटी पैनल के लिए होगी, जबकि हार्डवेयर के साथ एक साल की वारंटी है। टीवी के साथ फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा मिलेगी। कंपनी का दावा है कि देशभर में उसके 750 से अधिक सर्विस सेंटर हैं। कंपनी ने कस्टमर केयर नंबर भी जारी किया है जो कि 1800 419 0525 है। वहीं ई-मेल आईडी [email protected] बताई गई है।