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13 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ, लेन-देन में होगा फायदा

Mon, 12 Oct 2026 08:13 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 12 Oct 2026 08:13 PM IST
सार

मंगलवार, 13 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 13 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

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kal ka rashifal 13 october ka rashifal know lucky zodiac sign
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और नए-नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार करियर में आगे बढ़ने के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिल सकता है और पारिवारिक जीवन में  सकारात्मक संकेत हैं। आइए जानते हैं कल का दिन किन राशियों के लिए रहेगा भाग्यशाली।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा और अनुकूल रहेगा। करियर-कारोबार से जुड़े मामलों में आपको उन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। करियर से जुड़े मामलों में आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। व्यापार में आज के दिन कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। आपको कल के दिन अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आय में इजाफा होगा। 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी। आर्थिक रूप से लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरीपेशा जातकों को नए तरह का अनुभव मिलेगा। जो लोग घर से बाहर जाकर कोई व्यापार आदि करना चाह रहे हैं उनकी अच्छी डील हासिल हो सकती है। 

 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन खुशियों से भरा हुआ होगा। कारोबार में नए-नए तरह के अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। अधूरे काम पूरे होंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। जिन लोगों ने किसी से कोई उधार धन आदि लिया है वह पूरा हो सकता है। आय में इजाफा हो सकता है। 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए कल का दिन शानदार रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में आप बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे। परिवार के सदस्यों का अच्छा साथ मिलेगा। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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