13 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ, लेन-देन में होगा फायदा

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और नए-नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार करियर में आगे बढ़ने के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिल सकता है और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक संकेत हैं। आइए जानते हैं कल का दिन किन राशियों के लिए रहेगा भाग्यशाली।

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2 of 5 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा और अनुकूल रहेगा। करियर-कारोबार से जुड़े मामलों में आपको उन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। करियर से जुड़े मामलों में आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। व्यापार में आज के दिन कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। आपको कल के दिन अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आय में इजाफा होगा।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी। आर्थिक रूप से लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरीपेशा जातकों को नए तरह का अनुभव मिलेगा। जो लोग घर से बाहर जाकर कोई व्यापार आदि करना चाह रहे हैं उनकी अच्छी डील हासिल हो सकती है।





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4 of 5 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन खुशियों से भरा हुआ होगा। कारोबार में नए-नए तरह के अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। अधूरे काम पूरे होंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। जिन लोगों ने किसी से कोई उधार धन आदि लिया है वह पूरा हो सकता है। आय में इजाफा हो सकता है।

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