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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Weekly Horoscope 05 to 11 October 2026 saptahik rashifal in hindi

साप्ताहिक राशिफल 2026: 5 से 11 अक्तूबर तक इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Fri, 02 Oct 2026 12:45 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 12:45 PM IST
सार

साप्ताहिक राशिफल (05 से 11 अक्तूबर 2026): अक्तूबर का यह सप्ताह धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं 05 से 11 अक्तूबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।
 

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Weekly Horoscope 05 to 11 October 2026 saptahik rashifal in hindi
साप्ताहिक राशिफल - फोटो : AI

5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों के कारण खास रहने वाला है। इस दौरान शुक्र तुला राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, जबकि बुध भी तुला राशि में स्थित होंगे। 7 अक्तूबर को बुध और शुक्र की युति बनेगी, जिससे बातचीत, व्यापार, रिश्तों, रचनात्मक कार्यों और आर्थिक मामलों से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। वक्री शुक्र के प्रभाव में पुराने रिश्तों, अधूरे फैसलों और आर्थिक योजनाओं की दोबारा समीक्षा की स्थिति बन सकती है।



इस सप्ताह सूर्य कन्या राशि में, मंगल और गुरु कर्क राशि में तथा शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में रहेंगे। 8 अक्तूबर को गुरु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, जबकि 9 अक्तूबर को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं 11 अक्तूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी दिन शुक्र-मंगल के बीच 90 डिग्री का संबंध बनेगा।

ग्रहों की इन स्थितियों के कारण सप्ताह में करियर, धन, व्यापार, पारिवारिक संबंधों और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है। कुछ लोगों को पुराने काम दोबारा पूरे करने के अवसर मिल सकते हैं, वहीं आर्थिक फैसलों और रिश्तों में जल्दबाजी से बचकर परिस्थितियों को समझना उपयोगी रहेगा। आइए जानते हैं 5 से 11 अक्तूबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।
Weekly Horoscope 05 to 11 October 2026 saptahik rashifal in hindi
weekly rashifal - फोटो : amar ujala

मेष
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा और आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। इस दौरान की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य सावधानीपूर्वक करने होंगे। यदि आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके कार्य देर से ही सही लेकिन सिद्ध होंगे।

सौभाग्य का साथ मिलने से आप किसी भी बड़ी समस्या में नहीं पड़ेंगे, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको करियर-कारोबार में मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी, जिसके चलते शारीरिक-मानसिक कष्ट मिल सकता है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य विशेष की सेहत या उससे जुड़ी किसी समस्या को लेकर आपका मन अशांत रहेगा। सप्ताह के अंत में लंबी दूरी की यात्राओं को करने से यथासंभव बचें और इस दौरान जोखिम पूर्ण कार्य या फिर धन निवेश न करें, अन्यथा हानि एवं कष्ट मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा आपको भावनात्मक पीड़ा मिल सकती है। दांपत्य जीवन  सामान्य रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें।
 

Weekly Horoscope 05 to 11 October 2026 saptahik rashifal in hindi
weekly rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष में अचानक से बाधा आ सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। कठिनाई भरे समय में आपके मित्रगण एवं शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको इस सप्ताह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण सामाजिक बदनामी झेलनी पड़े। करियर-कारोबार में भी नियमों का उल्लंघन करने से बचें और समय पर अपने काम निपटाएं, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने खानपान के साथ सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा अन्यथा आपकी सेहत नरम पड़ सकती है। इस दौरान आपको कार्य विशेष को करने के लिए धन उधार लेना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को अपने काम सिद्ध करने के लिए सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ संबंध मधुर बनाए रखना चाहिए। दांपत्य जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य साबित होगा। सप्ताह के मध्य में जीवनसाथी के सहयोग से कोई महत्त्वपूर्ण कार्य बन सकता है। प्रेम प्रसंग में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

उपाय: प्रतिदिन भगवान स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जप करें।
 

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कदम-कदम पर सुख-सौभाग्य का साथ मिलेगा। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर रही है। सप्ताह के मध्य में आपको कहीं से अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। पूरे सप्ताह आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा। इस हफ्ते नौकरीपेशा लोगों के लिए समय परिवर्तनकारी बन रहा है। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति या फिर मनचाहे स्थान पर तबादले के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। आपके वेतन और आय वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ होगा।

इस सप्ताह किसी बड़ी कारोबारी डील को करने से आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग अध्ययन की ओर प्रवृत्त होंगे। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने भाई-बहनों अथवा माता-पिता से मनचाहा सहयोग समर्थन नहीं मिल पाएगा लेकिन उत्तरार्ध तक सभी आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। इस दौरान आपके संबंधों में सकारात्मक सुधार होता नजर आएगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो नवीन प्रेम प्रसंग के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें।
 

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क
कर्क राशि के जातको के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। यदि आप अपने कार्य को सही तरीके से युक्तिपूर्वक करते हैं तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से निकलते हुए अपने कार्य को मनचाहे तरीके से पूरा कर सकेंगे। इस हफ्ते छात्र वर्ग का मन पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। इस दौरान व्यवसायी वर्ग को राज्य से जुड़े कार्यों में रुकावट का अनुभव होगा। अपने कार्यों में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी एवं सत्ता से जुड़े लोगों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें अन्यथा आपको राजकोप झेलना पड़ सकता है।

इसी प्रकार अपने कागजी काम समय पर निपटाएं अन्यथा धन हानि के साथ मानहानि होने की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान आपका मन पूजा-पाठ में खूब रमेगा। प्रेम प्रसंग में उतावलेपन से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या चिंता का कारण बन सकती है।

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा एवं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
 

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