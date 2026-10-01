बुध-मंगल की 90 डिग्री की स्थिति से बना केंद्र दृष्टि राजयोग, इन 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ

1 of 5 केंद्र दृष्टि राजयोग - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनके बीच बनने वाले कोण का विशेष महत्व माना जाता है। जब दो ग्रह एक-दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, तो केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। पंचांग के अनुसार, 2 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 41 मिनट पर बुध और मंगल 90 डिग्री के कोण पर आए, जिसके बाद केंद्र दृष्टि राजयोग का निर्माण हुआ। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और आत्मविश्वास से संबंधित ग्रह हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की स्थिति से बनने वाला यह योग कुछ राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, कुछ राशि के जातकों को इस योग से आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। इस दौरान अटके हुए काम पूरे होने, आमदनी बढ़ने और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है।

2 of 5 आय में बढ़ोतरी होने से आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए केंद्र दृष्टि राजयोग आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस अवधि में कमाई के नए अवसर मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी होने से आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए कामों को गति मिल सकती है और किसी पुराने प्रयास का परिणाम भी सामने आ सकता है। कारोबार करने वाले लोगों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं। व्यापार से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। इस दौरान समझदारी से लिए गए फैसले आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

3 of 5 आर्थिक पक्ष की बात करें तो आय के स्रोत मजबूत होने की संभावना है। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह योग नौकरी और आर्थिक मामलों में लाभकारी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलने से मुश्किल काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता और मेहनत पर अधिकारियों की नजर पड़ सकती है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आय के स्रोत मजबूत होने की संभावना है। लंबे समय से चली आ रही किसी आर्थिक परेशानी में राहत मिल सकती है। नौकरी बदलने या करियर से जुड़ी किसी नई योजना पर काम कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।

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4 of 5 आर्थिक रूप से भी समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए केंद्र दृष्टि राजयोग भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और काम से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में आसानी होगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से भी समय अनुकूल रह सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं। व्यापारियों को किसी नई डील या कारोबारी योजना से फायदा मिल सकता है। हालांकि, निवेश से पहले जोखिम और अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करना जरूरी रहेगा।

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5 of 5 कानूनी मामलों से जुड़े लोगों को भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है। - फोटो : amar ujala