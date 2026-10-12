बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर, इन राशियों की बदलेगी किस्मत और होगा धन लाभ

1 of 6 मंगल नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति, साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल जब-जब अपनी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। मंगल इस समय चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि में मंगल में बैठे हैं और शनि के पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं। कुछ दिनों बाद मंगल की चाल में बदलाव होने वाला है। 17 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 56 मिनट पर मंगल का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में होने जा रहा है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन करने से किन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा।

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2 of 6 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का गोचर

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन बुध के अश्लेशा नक्षत्र में होने आने वाले दिनों में काफी अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। करियर-कारोबार में लाभ के भरपूर मौके मिलेंगे। लेन-देन के मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बदलाव के सुनहरे अवसर आपको प्राप्ति होंगे।

3 of 6 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि पर प्रभाव

कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।

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4 of 6 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर प्रभाव

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। मेल-मिलाप का सिलसिला रहेगा। आय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी।

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5 of 6 मकर राशि - फोटो : amar ujala