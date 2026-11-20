Tulsi Vivah Vidhi: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन घरों में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान से कराया जाता है। पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि, कई जगहों पर एकादशी तिथि को भी तुलसी विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। यही वजह है कि इस पूजा को सभी नियमों और संपूर्ण विधि के साथ ही करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं घर पर तुलसी विवाह कराने की संपूर्ण विधि।