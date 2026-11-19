Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत 20 नवंबर 2026 को रखा जा रहा है। शास्त्रों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि, इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। वहीं, देवउठनी एकादशी के खास अवसर पर घरों में विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और संपूर्ण विधि के साथ देव उठाए जाते हैं। इस दिन पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किस विधि से भगवान विष्णु को जगाया जाता है।
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Dev Uthani Ekadashi 2026
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देवउठनी एकादशी 2026
- कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी।
- इस तिथि का समापन 21 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा।
- उदयातिथि के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को मान्य रहेगा।
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Dev Uthani Ekadashi 2026
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देवउठनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5 बजकर 01 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक
- विजय मुहूर्त: दोपहर 1 बजकर 53 मिनट से 2 बजकर 35 मिनट तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 5 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक
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देवउठनी एकादशी पर कैसे उठाएं देव?
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
- देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें।
- प्रभु को पीले फल, वस्त्र और फूल अर्पित करें।
- इसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और विधि-विधान से आरती करें।
- शाम को प्रदोष काल में घर के आंगन या पूजा स्थल पर गेरू से देव की आकृति बनाएं।
- इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को जगाने के गीत गाएं।
- इस दौरान थाली बजाते हुए आप भजन या कोई मंत्र बोल सकती हैं।
- इसके बाद सिंघाड़े आदि मौसमी फल अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।
- इस विधि से देव उठाने और भगवान विष्णु की आराधना करने से घर में सुख-समृद्धि आती है।