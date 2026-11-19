Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत 20 नवंबर 2026 को रखा जा रहा है। शास्त्रों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि, इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। वहीं, देवउठनी एकादशी के खास अवसर पर घरों में विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और संपूर्ण विधि के साथ देव उठाए जाते हैं। इस दिन पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किस विधि से भगवान विष्णु को जगाया जाता है।