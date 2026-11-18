1 of 5 नवंबर का आखिरी प्रदोष व्रत कब है? - फोटो : AI







Link Copied



Pradosh Vrat November 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की उपासना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हर महीने दो बार आने वाला यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नवंबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर महादेव की पूजा करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है।

Trending Videos

2 of 5 कब है नवंबर का आखिरी प्रदोष व्रत? - फोटो : adobe stock

कब है नवंबर का आखिरी प्रदोष व्रत?

पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 नवंबर 2026 को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का अंत 23 नवंबर को रात 2 बजकर 36 मिनट पर होगा। उदया तिथि और प्रदोष काल के आधार पर यह व्रत 22 नवंबर, रविवार को रखा जाएगा। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए शाम 4 बजकर 59 मिनट से रात 7 बजकर 37 मिनट तक का समय शुभ रहेगा।

3 of 5 रवि प्रदोष व्रत पर इन नियमों का रखें ध्यान - फोटो : adobe stock

रवि प्रदोष व्रत पर इन नियमों का रखें ध्यान

सुबह स्नान और संकल्प: व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें।



शिवलिंग का अभिषेक: पूजा स्थल को स्वच्छ करने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल अर्पित करें।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 रवि प्रदोष व्रत पर इन नियमों का रखें ध्यान - फोटो : adobe stock

पूजा सामग्री अर्पित करें: महादेव और माता पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धूप और दीप चढ़ाएं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत की कथा सुनें या पढ़ें।



शाम को करें आरती: प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद महादेव की आरती उतारें। अपनी व्रत परंपरा के अनुसार पूजा के बाद उपवास का पारण करें।

विज्ञापन