काली चौदस 2026 आज , जानें मां काली की पूजा के नियम, शुभ मुहूर्त और क्या करें-क्या नहीं

Kali Chaudas 2026: आज 7 नवंबर 2026, शनिवार को काली चौदस का पर्व मनाया जा रहा है। इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस से भी जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिन मां काली की आराधना, नकारात्मकता से मुक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन भक्त मां काली की पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-शांति तथा सुरक्षा की कामना करते हैं। काली चौदस की रात निशीथ काल में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा सुबह अभ्यंग स्नान, शाम को दीपदान और हनुमान जी की आराधना करने की भी परंपरा है। आइए जानते हैं काली चौदस 2026 पर मां काली की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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