नरक चतुर्दशी 2026: छोटी दिवाली पर जरूर करें ये 4 काम, यम दीपदान से लेकर 14 दीपक जलाने तक जानें परंपराएं

1 of 5 नरक चतुर्दशी क्या करें और क्या न करें - फोटो : AI







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Narak Chaturdashi Dos and Don’t: दीपावली के मुख्य पर्व से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव, प्रभु श्रीराम, हनुमान जी और माता काली की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही मृत्यु के देवता यमराज की उपासना और उनके नाम से दीपदान करने की भी परंपरा है।



धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी की शाम यमराज के निमित्त दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस दिन कुछ विशेष धार्मिक नियमों का पालन करना भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि छोटी दिवाली पर किन कार्यों को करना शुभ होता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।

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2 of 5 नरक चतुर्दशी पर कौन-से काम करना माना जाता है शुभ? - फोटो : adobe stock

नरक चतुर्दशी पर कौन-से काम करना माना जाता है शुभ?

तेल मालिश और स्नान: इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करने के बाद स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।



घर और मंदिर की सफाई: छोटी दिवाली पर अपने घर के साथ पूजा स्थल की भी अच्छी तरह सफाई करें। इस दिन माता काली की विधि-विधान से पूजा करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, इससे नकारात्मक शक्तियों और भय से मुक्ति मिलती है।



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14 दीपक जलाएं: नरक चतुर्दशी पर घर के अलग-अलग स्थानों पर 14 दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। इसके अलावा भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करना भी शुभ फलदायी माना जाता है।



यमराज के नाम दीपदान: इस दिन यमराज के निमित्त दीपक जलाना न भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर उनकी कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का डर दूर होता है।

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4 of 5 नरक चतुर्दशी पर किन कामों से बचना चाहिए? - फोटो : Adobe stock

नरक चतुर्दशी पर किन कामों से बचना चाहिए?

तामसिक भोजन से दूरी: छोटी दिवाली के दिन मांसाहार और मदिरा समेत किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है।



बाल और नाखून न काटें: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी पर बाल और नाखून काटना उचित नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन इन कार्यों से परहेज करना चाहिए।

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