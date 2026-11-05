धनतेरस के दिन घर में स्थापित करें इन 3 में से कोई एक यंत्र, करियर और आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार

Dhanteras 2026 Yantra: धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सोने-चांदी के आभूषणों और बर्तनों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। हालांकि, खरीदारी के साथ कुछ विशेष यंत्रों को घर में स्थापित करने की परंपरा भी है। इस साल धनतेरस का पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री यंत्र, गणेश यंत्र और कुबेर यंत्र में से किसी एक को घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन यंत्रों की नियमित पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर करने, करियर में तरक्की और जीवन में सकारात्मकता लाने की कामना की जाती है। आइए जानते हैं इन तीनों यंत्रों का महत्व और इन्हें स्थापित करने का सही तरीका।

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