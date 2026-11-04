Dhanteras 2026: शुक्रवार को मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार, जानें पूजा और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2026 Shubh Muhurat: दीपावली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस साल धनतेरस का पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का दिन खरीदारी, सुख-समृद्धि और धन-वैभव की कामना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन और अन्य नई वस्तुएं खरीदते हैं। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा और खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है। ऐसे में अगर आप भी इस बार धनतेरस पर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पूजा और खरीदारी का शुभ समय जान लेना जरूरी है। आइए जानते हैं धनतेरस 2026 की तिथि, लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त और सोना खरीदने का सही समय।

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धनतेरस 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि और प्रदोष काल की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा।

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धनतेरस 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस पूजा के लिए शुभ समय शाम 6 बजकर 2 मिनट से रात 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। वहीं, प्रदोष काल शाम 5 बजकर 33 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सकते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं।



धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

धनतेरस के अवसर पर सोना खरीदना सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक है। धार्मिक मान्यताओं में सोने को धन, वैभव और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग सोने के सिक्के, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदकर घर लाते हैं। इस बार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ समय 6 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हालांकि, खरीदारी करते समय अपने बजट और जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

धनतेरस पर इन देवी-देवताओं की होती है पूजा

धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि को आरोग्य और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं, जबकि भगवान कुबेर को धन का रक्षक माना जाता है। इसलिए इस दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। कई घरों में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है।

धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है?

धनतेरस के दिन सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा लोग घर के लिए नए बर्तन, पूजा सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदी गई शुभ वस्तुएं घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं।



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