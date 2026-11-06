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धनतेरस 2026 Live: शुभ संयोग में धनतेरस आज, जानें खरीदारी का शुभ मुहूर्त और किन बातों का रखें ध्यान

Fri, 06 Nov 2026 07:59 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 06 Nov 2026 07:59 AM IST
खास बातें

Dhanteras 2026 Live Puja Vidhi City Wise Timing: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही, सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन और सुख-सुविधाओं से जुड़ी नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा है।

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धनतेरस 2026 Live - फोटो : अमर उजाला AI

लाइव अपडेट

07:49 AM, 06-Nov-2026

धनतेरस का धार्मिक महत्व

धनतेरस पर मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा करने का विशेष विधान होता है। धनतरेस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीनदने की विशेष परंपरा होती है। ऐसी मान्यता है इस दिन शुभ खरीदारी करने से धन में वृद्धि और समृद्धि आती है। इसके अलावा सोने की खरीदारी का भी खास महत्व होता है। इस दिन शाम को घर के मुख्य दरवाजे और आंगन में दीपक जलाए जाते हैं। इसके एक दीपक यमराज के लिए भी जलाने का विशेष महत्व होता है। 
07:34 AM, 06-Nov-2026

धनतेरस क्यों मनाया जाता है ?

धनतेरस पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष विधान होता है। मान्यता है इस तिथि पर ही भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।
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07:25 AM, 06-Nov-2026

Dhanteras 2026: धनतेरस 2026 पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त

  • धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक
  • प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 23 मिनट तक
  • वृषभ काल: शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक
07:15 AM, 06-Nov-2026

धनतेरस 2026 तिथि

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 7 नवंबर 2026, शनिवार को सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर होगा। प्रदोष काल के अनुसार, धनतेरस का पर्व 6 नवंबर, शुक्रवार को मान्य होगा।
07:05 AM, 06-Nov-2026

धनतेरस 2026 Live: शुभ संयोग में धनतेरस आज, जानें खरीदारी का शुभ मुहूर्त और किन बातों का रखें ध्यान

धनतेरस 2026
पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। हिंदू धर्म में धनतेरस को बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो इस दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनरेतर पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का करने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस पर  सोना, चांदी, बर्तन और नई चीजों का खरीदारी करना शुभ माना  जाता है। 
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