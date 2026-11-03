छोटी और बड़ी दिवाली की तारीख को लेकर है कंफ्यूजन? यहां जानें कब मनाई जाएगी दिवाली और नरक चतुर्दशी

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8 or 9 November Kab Hai Diwali 2026: दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन घरों से लेकर दुकानों और सभी कार्यस्थलों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह पर्व जीवन में नई खुशियों, सकारात्मकता और अच्छे बदलावों का भी प्रतीक माना जाता है।

हिंदू धर्म में दिवाली को साल का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से खास होता है, बल्कि लोगों के जीवन में उमंग और खुशियों का संचार भी करता है। हालांकि, इस बार दिवाली की तारीख और तिथि को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। पंचांग में तिथियों के समय को लेकर छोटी और बड़ी दिवाली के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर आप भी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की सही तारीख को लेकर उलझन में हैं, तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली और दीपावली किस दिन मनाई जाएगी।

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छोटी दिवाली 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 7 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। इस तिथि का समापन 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 47 मिनट पर है। तिथि के अनुसार, इस साल छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का त्योहार 7 नवंबर 2026, शनिवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 41 मिनट रहेगा। वहीं, दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 31 मिनट से शाम 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा, सायाह्न संध्या का मुहूर्त शाम 5 बजकर 31 मिनट से शाम 6 बजकर 50 मिनट तक रहेगा।

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कब है दिवाली 2026? जानें बड़ी दिवाली की सही तारीख और लक्ष्मी-गणेश पूजा का मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर होगा। वहीं, इस तिथि का समापन 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा। प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण इस साल दिवाली का प्रमुख त्योहार 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जाएगा। दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए शाम 5 बजकर 54 मिनट से शाम 7 बजकर 50 मिनट तक का समय प्राप्त हो रहा है। इस अवधि में भक्त विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सकते हैं।

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8 नवंबर 2026 को दिवाली के दिन चौघड़िया मुहूर्त शुभ: शाम 5 बजकर 31 मिनट से शाम 7 बजकर 21 मिनट तक

रोग: रात 7 बजकर 21 मिनट से रात 8 बजकर 57 मिनट तक

उद्वेग: रात 8 बजकर 57 मिनट से रात 10 बजकर 33 मिनट तक

चर: रात 10 बजकर 34 मिनट से रात 12 बजकर 10 मिनट तक

लाभ: रात 12 बजकर 10 मिनट से रात 1 बजकर 46 मिनट तक (9 नवंबर)

अमृत: रात 1 बजकर 46 मिनट से रात 3 बजकर 22 मिनट तक

काल: रात 3 बजकर 23 मिनट से सुबह 4 बजकर 59 मिनट तक

शुभ: सुबह 4 बजकर 59 मिनट से सुबह 6 बजकर 35 मिनट तक

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