नरक चतुर्दशी 2026: छोटी दिवाली पर कब जलाएं यम दीपक? जानें काली चौदस और हनुमान पूजा का शुभ समय

1 of 5 Chhoti Diwali 2026 - फोटो : AI

Chhoti Diwali 2026 Puja Muhurat: साल 2026 में छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी की तारीख को लेकर पंचांगों में अलग-अलग जानकारी मिल रही है। इसकी वजह चतुर्दशी तिथि का दो दिनों तक रहना है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि छोटी दिवाली, यम दीपदान और नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान किस दिन किया जाएगा।



दृक पंचांग के मुताबिक, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह शुरू होकर 8 नवंबर की सुबह तक रहेगी। उत्तर भारतीय परंपरा में प्रदोष काल की उपलब्धता के आधार पर 7 नवंबर को छोटी दिवाली और यम दीपदान किया जाएगा। वहीं, नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान 8 नवंबर की सुबह होगा। हालांकि, कुछ पंचांगों में 8 नवंबर को ही छोटी दिवाली की तिथि भी बताई गई है।

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2 of 5 छोटी दिवाली 2026 कब है? - फोटो : adobe stock

छोटी दिवाली 2026 कब है?

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर आरंभ होगी। इसका समापन 8 नवंबर 2026, रविवार को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर होगा।



7 नवंबर को प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए उत्तर भारत में इसी शाम छोटी दिवाली और यम दीपदान की परंपरा निभाई जाएगी। दूसरी ओर, नरक चतुर्दशी से जुड़ा अभ्यंग स्नान अगले दिन यानी 8 नवंबर को सूर्योदय से पहले किया जाएगा। इसके लिए सुबह 5 बजकर 41 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक का समय बताया गया है।

3 of 5 यम दीपदान 2026 का शुभ मुहूर्त - फोटो : adobe stock

यम दीपदान 2026 का शुभ मुहूर्त

छोटी दिवाली की शाम यमराज के निमित्त दीप प्रज्वलित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। 7 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5 बजकर 31 मिनट पर होगा। इसके बाद यमराज के नाम का दीपक जलाया जा सकता है।



इस दिन सरसों के तेल से भरा चौमुखा दीपक जलाने की परंपरा है। इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से परिवार पर यमराज की विशेष कृपा बनी रहती है।



यमराज के नाम दीपक जलाने का क्या है महत्व?

धार्मिक विश्वास है कि छोटी दिवाली पर यमराज के निमित्त दीपदान करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार, श्रद्धापूर्वक जलाया गया यह दीपक घर-परिवार की सुख-समृद्धि और सदस्यों की दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। इसी वजह से इसे यम दीपम भी कहा जाता है।

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4 of 5 काली चौदस 2026 की पूजा का शुभ समय - फोटो : Adobe

काली चौदस 2026 की पूजा का शुभ समय

काली चौदस का पर्व विशेष रूप से गुजरात और पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन मां काली की आराधना करने का विधान है। मान्यता है कि देवी की पूजा से नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा से बचाव होता है।



पंचांग के अनुसार, 7 नवंबर की मध्यरात्रि में काली चौदस की पूजा के लिए निशिता मुहूर्त रात 11 बजकर 46 मिनट से शुरू होकर 8 नवंबर को रात 12 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भक्त विधि-विधान से मां काली की उपासना कर सकते हैं।

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5 of 5 छोटी दिवाली 2026 पर हनुमान पूजा का समय - फोटो : adobe stock