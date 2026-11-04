धनतेरस की पूजा में इन चीजों का लगाएं भोग, मां लक्ष्मी से लेकर कुबेर और धन्वंतरि देव को प्रिय हैं ये पकवान

Dhanteras 2026 Bhog Items: धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी-देवताओं की आराधना करने से घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली आती है। वहीं, भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना की जाती है। धनतेरस पर पूजा के दौरान देवी-देवताओं को उनकी पसंद का भोग अर्पित करना भी विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्तिभाव से लगाया गया भोग देवी-देवताओं को प्रिय होता है। ऐसे में अगर आप भी 6 नवंबर 2026 को धनतेरस की पूजा करने वाले हैं, तो पहले जान लें कि माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि को किन-किन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।