दिवाली 2026: दिवाली की पूजा में जरूर शामिल करें ये खास चीजें, सालभर रहेगी मां लक्ष्मी की असीम कृपा

Diwali 2026 Puja Samagri List in Hindi: शुक्रादित्य और बुधादित्य योग के संयोग में दिवाली का पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित यह पर्व साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विधि-विधान से पूजा-पाठ और दान-पुण्य करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने की मान्यता है। साथ ही जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि, दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा में पूजन सामग्री का विशेष महत्व होता है। इन सामग्रियों के साथ उपासना करने पर व्यक्ति के धन-धान्य में वृद्धि होती हैं और जीवन में कई अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दिवाली की पूजा के लिए किन-किन चीजों को शामिल करना जरूरी है।