धनतेरस 2026: बर्तन-झाड़ू या सोना-चांदी? राशि के अनुसार जानें, आज धनतेरस पर क्या खरीदना रहेगा शुभ
Dhanteras 2026 Shopping Items According Zodiac: धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार, राशि के हिसाब से कुछ खास चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जानें इस धनतेरस अपनी राशि के अनुसार क्या खरीदना रहेगा शुभ।
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Dhanteras 2026 Shopping Items According Zodiac: धनतेरस का पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। शुभ योग में पड़ने वाले इस त्योहार पर पूजा-पाठ के साथ खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग सोना-चांदी, बर्तन, वाहन और अन्य नई वस्तुएं घर लाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं कि इस धनतेरस आपकी राशि के अनुसार कौन-सी चीज खरीदना शुभ रहेगा।
आज धनतेरस पर खरीदारी का है शुभ संयोग, सोना-चांदी लेने से पहले जानें अपने शहर का पूजा मुहूर्त, देखें पूरी लिस्ट
- मेष राशि के लोग तांबे का लोटा खरीद सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है। इससे सुख-शांति और समृद्धि आती है।
- वृषभ राशि के जातकों के लिए चांदी के आभूषण खरीदना शुभ रहेगा। इससे मानसिक शांति और सुख-समृद्धि आती है।
- मिथुन राशि के लोग हरे मूंग की खरीदारी कर सकते हैं। इसे लाभकारी माना जाता है और आपको सम्मान-सफलता मिलती हैं।
- कर्क राशि के जातक सफेद रंग की सजावटी वस्तुएं घर ला सकते हैं। यह आपके लिए खास साबित होगा।
- सिंह राशि के लोगों के लिए सोने के आभूषण खरीदना शुभ रहेगा। इससे धन-धान्य बढ़ता है।
- कन्या राशि के जातक तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। इससे खुशहाली बनी रहती है।
- तुला राशि के लोगों के लिए आभूषणों की खरीदारी शुभ मानी जाती है।
- वृश्चिक राशि के जातक अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी नई वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं।
- धनु राशि के लोगों के लिए दीपक खरीदना शुभ रहेगा। इससे घर में सकारात्मत ऊर्जा बढ़ती हैं।
- मकर राशि के जातक धनतेरस पर झाड़ू खरीद सकते हैं। इसे सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
- कुंभ राशि के लोग गोमती चक्र खरीद सकते हैं। इसे शुभ और कल्याणकारी माना जाता है।
- मीन राशि के जातक सोने की खरीदारी कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है।