धनतेरस पर कौन-कौन से ज्योतिषीय उपाय होते हैं कारगर, जिससे बनी रहती है मां लक्ष्मी की कृपा

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06 नवंबर 2026 को धनतेरस है, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है, जो हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि सोने के कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। जिसके चलते इस दिन इनकी पूजा करने का विशेष विधान होता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा धनतेरस पर सोना-चांदी के आभूषण, बर्तन आदि की खरीदारी का महत्व होता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और संपन्नता आती है वहीं धनतेरस पर कुछ ज्योतिषीय उपाय करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते है धनतेरस पर कौन-कौन से उपाय करना लाभकारी रहता है।