1 of 6 Dhanteras 2026 Shubh Muhurat For Car Bike Bartan And Gold - फोटो : अमर उजाला AI

Dhanteras 2026 Shubh Muhurat For Car Bike Bartan And Gold: धनतेरस खुशियों, खरीदारी, शुभता और धन-वैभव का प्रतीक है। इसे हर साल कार्तिक मास में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार, इस साल 6 नवंबर को धनतेरस मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की उपासना की जाती है। धनतेरस पर लोग पूजा-पाठ करने के साथ ही कई तरह की भोग-विलास और सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुएं भी खरीदते हैं। इन्हें घर लाना शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग सोना-चांदी खरीदने से लेकर बर्तन, झाड़ू आदि की खरीदारी करते हैं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा साधक को प्राप्त होती है। हालांकि, धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना सबसे खास होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन किस समय कौन-सी वस्तु खरीदना शुभ रहेगा।

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धनतेरस 2026 की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 7 नवंबर 2026, शनिवार को सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर होगा। इसलिए 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा।

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धनतेरस पर बनेंगे ये शुभ योग

ज्योतिषीय दृष्टि से इस साल धनतेरस का दिन कई शुभ संयोगों के कारण खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार, इस दिन विष्कम्भ और प्रीति योग का संयोग बनेगा। इसके अलावा हस्त और चित्रा नक्षत्र रहेंगे। साथ ही शुक्रवार को प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। वहीं, ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस दिन मालव्य राजयोग, शुक्रादित्य योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा तुला राशि में त्रिग्रही योग का भी संयोग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन शुभ योगों में पूजा-पाठ और खरीदारी करना मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में धनतेरस पर सोना-चांदी, वाहन और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी के लिए कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

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धनतेरस 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक

प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 23 मिनट तक

वृषभ काल: शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस के दिन सोना खरीदने के लिए शुभ समय सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार सोना-चांदी की खरीदारी की जा सकती है।

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