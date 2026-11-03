Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्या खरीदना माना जाता है शुभ? सोना-चांदी से लेकर बर्तन तक, जानें पूरी लिस्ट

Dhanteras 2026 Shopping: धनतेरस का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर सोना, चांदी, नए बर्तन और कुछ खास वस्तुएं खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। यही वजह है कि लोग इस दिन अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है और किन वस्तुओं को खरीदने के पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है? अगर आप भी 6 नवंबर 2026 को धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस दिन क्या खरीदना अच्छा माना जाता है।

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