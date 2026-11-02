धनतेरस 2026: 6 या 7 नवंबर कब है धनतेरस? जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और क्या खरीदें-क्या नहीं

Dhanteras 2026: नवंबर के साथ ही दिवाली उत्सव की शुरुआत भी होने जा रही है। हिंदू धर्म में यह समय बेहद खास माना जाता है। इसे नई शुरुआत, शुभता और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दिवाली के पांच दिवसीय पर्व का आरंभ धनतेरस से होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनत्रयोदशी या धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष विधान है। साथ ही खरीदारी के लिहाज से भी धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ खास चीजों को घर लाने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं, कुछ वस्तुओं की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में धनतेरस कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किन चीजों को खरीदना शुभ या अशुभ माना जाता है।