फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Festivals ›   Dhanteras 2026 Date Shopping Time Puja Vidhi Shubh Muhurat Yog and Gold Buying Timing on Dhanteras

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सोना-चांदी खरीदने और बर्तन की परंपरा क्यों

Wed, 04 Nov 2026 05:17 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 04 Nov 2026 05:17 PM IST
सार

06 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन सोना-चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ?

विज्ञापन
Dhanteras 2026 Date Shopping Time Puja Vidhi Shubh Muhurat Yog and Gold Buying Timing on Dhanteras
दिवाली कैलेंडर 2026 धनतेरस - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Dhanteras 2026 Date Shopping Time: इस वर्ष 6 नवंबर को धनतेरस है। हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार को बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का मनाया जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और नई-नई चीजों की खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और दूसरी चीजों की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 

विज्ञापन


धनतेरस 2026 तिथि 
द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 नवंबर को सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन  7 नवंबर को सुबह करीब 11 बजकर 45 मिनट पर होगा। 
विज्ञापन


धनतेरस 2026 शुभ मुहूर्त 

पूजा मुहूर्त- शाम 6:02 से 07: 57 तक

धनतेरस 2026 खरीदारी मुहूर्त

  • दिन की खरीदारी: 11:36 बजे से 12:24 बजे
  • शाम की खरीदारी: 06:19 बजे से 08:17 बजे
  • प्रदोष काल - शाम 05:33 से 08:09 बजे
  • वृषभ काल -शाम 06:02 से 07:57  बजे
  • त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - 06 नवंबर सुबह 10:30 बजे
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त - 07 नवंबर सुबह 10:47 बजे


धनतेरस के शुभ मुहूर्त चौघड़िया

  • शुभ चौघड़िया- सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 1बजकर 15 मिनट तक 
  • चर चौघड़िया- सायं काल 4 बजे से सायं काल 5 बजकर 23 मिनट तक 
  • लाभ चौघड़िया- रात्रि 8 बजकर 37 से रात्रि 10 बजकर 15 मिनट तक 
  • शुभ चौघड़िया- रात्रि 11 बजकर 52 मिनट से रात्रि 1 बजकर 29 मिनट तक


धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों ?
धनतेरस पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा, सोना-चांदी और बर्तन खरीदने का परंपरा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि हाथ में सोने का कलश लेकर प्रगट हुए थे इसलिए इस दिन से सोना और बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। वहीं अपनी क्षमता के अनुसार दूसरी धातुओं की भी खरीदारी की जाती है। सुख-समृद्धि और मंगलकामना के लिए इस दिन चांदी के सिक्के, गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां और आभूषण आदि की खरीदारी होती है।  

विज्ञापन
विज्ञापन


क्यों मनाया जाता है धनतेरस ?
धनतेरस का पर्व धन, सुख- समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का पर्व है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की आराधना और दीपदान का महत्व होता है। इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरि का प्राक्ट्य पर्व भी मनाया जाता है। यम दीप जलाना इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण है, शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। इस दिन सोना-चांदी और बर्तन आदि खरीदने की परंपरा होती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed