रमा एकादशी 2026: शुभ संयोग में रमा एकादशी कल, इन सरल उपायों से करें भगवान विष्णु को प्रसन्न

Rama Ekadashi 2026: भगवान विष्णु को समर्पित रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर 2026, गुरुवार को रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार, जब एकादशी तिथि पर गुरुवार का संयोग बनता है, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। चूंकि रमा एकादशी का व्रत दीपावली के दौरान रखा जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पूजा-पाठ के साथ कुछ सरल उपाय करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इन उपायों से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले इन खास उपायों के बारे में।

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