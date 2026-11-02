कब है धनतेरस 6 या 7 नवंबर? जानिए तिथि, पूजा-खरीदारी का शुभ मुहूर्त और क्या है महत्व?

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पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। हिंदू धर्म में धनतेरस को बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो इस दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनरेतर पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का करने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और नई चीजों का खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है धनतेरस का त्योहार और खरीदारी का शुभ मुहूर्त का समय।