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दिवाली 2026: दीपावली पर दीपक जलाते समय नीचे रखें ये चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Mon, 02 Nov 2026 01:23 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 02 Nov 2026 01:23 PM IST
सार

Diwali Rituals: धार्मिक परंपराओं में दीपक जलाते समय उसके नीचे कुछ विशेष वस्तुएं रखने का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन-धान्य की समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि दिवाली पर दीपक के नीचे किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है।

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Diwali 2026 diya ke neeche kya rakhen what to place under diya for prosperity
दिवाली 2026 दीपक के नीचे रखें ये 4 चीजें - फोटो : AI

 

Diye Ke Niche Kya Rakhna Chahiye दिवाली पर घर को सजाने और रोशनी से जगमग करने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस पर्व पर लोग अपने घरों की साफ-सफाई करने के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की तैयारियां भी करते हैं। मान्यता है कि दीपावली की रात घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं, धार्मिक परंपराओं में दीपक जलाते समय उसके नीचे कुछ विशेष वस्तुएं रखने का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन-धान्य की समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि दिवाली पर दीपक के नीचे किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है।
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Diwali 2026 diya ke neeche kya rakhen what to place under diya for prosperity
दिवाली पर दीपक जलाने का क्या है धार्मिक महत्व? - फोटो : adobe stock

दिवाली पर दीपक जलाने का क्या है धार्मिक महत्व?
हिंदू धर्म में दिवाली को रोशनी, खुशहाली और नई शुरुआत का पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी घटना को दीपावली पर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है।

इस दिन घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार, आंगन और विभिन्न हिस्सों में दीपक जलाए जाते हैं। कई परिवारों में शुभता के प्रतीक के रूप में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा भी प्रचलित है। धार्मिक विश्वास है कि दीपों का प्रकाश नकारात्मकता को दूर करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।
 

Diwali 2026 diya ke neeche kya rakhen what to place under diya for prosperity
दीपक के नीचे रखें लाई, बताशे और गुलाब की पंखुड़ियां - फोटो : adobe stock

दीपक के नीचे रखें लाई, बताशे और गुलाब की पंखुड़ियां
दीपावली पर पूजा के दौरान लाई, बताशे और गुलाब की पंखुड़ियों को विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन वस्तुओं को दीपक के नीचे रखना शुभ माना जाता है। बताशों को मां लक्ष्मी के भोग में शामिल किया जाता है। वहीं, गुलाब की पंखुड़ियां देवी को अर्पित करना भी पूजा की परंपराओं का हिस्सा है। गुलाब को सुंदरता, प्रेम और पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है।

दूसरी ओर, धान से तैयार की जाने वाली लाई को अन्न, अच्छी फसल और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दिवाली की पूजा में इन वस्तुओं को शामिल करने से घर में बरकत बनी रहती है और परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है।
 

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दीपक के नीचे चावल रखना भी है शुभ - फोटो : adobe stock

दीपक के नीचे चावल रखना भी है शुभ
दिवाली पर दीपक के नीचे चावल रखना भी कई धार्मिक परंपराओं में मंगलकारी माना गया है। हिंदू पूजा-पद्धति में चावल को अक्षत कहा जाता है। पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल तिलक लगाने, देवी-देवताओं को अर्पित करने और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
 

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दीपक के नीचे चावल रखना भी है शुभ - फोटो : adobe stock
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चावल पूर्णता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि दीपक के नीचे अक्षत रखने से घर में अन्न-धन की उपलब्धता बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख-शांति आती है। हालांकि, ये मान्यताएं धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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