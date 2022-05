{"_id":"627525fa56a7941df13b7cfa","slug":"world-athletics-day-para-athlete-nishad-wrote-fate-with-one-hand-won-silver-medal-in-paralympics","type":"story","status":"publish","title_hn":"World Athletics Day: एक हाथ से पैरा एथलीट निषाद ने लिख डाली तकदीर, पैरालंपिक में जीता रजत पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोपाल शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, अंब (ऊना) Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 May 2022 01:55 AM IST