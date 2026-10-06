Shimla News: एसडी स्कूल में बास्केटबॉल, टेबल टैनिस और कैरम के विजेता सम्मानित

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गर्ल्स कैरम प्रतियोगिता में शिवाजी और बॉयज कैरम फाइनल मुकाबला शिवाजी हाउस विजयी

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। राजधानी के गंज बाजार स्थित एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इंडोर खेल प्रतियोगिताओं मेंं मंगलवार को विजेताओं को सम्मानित किया गया।

बास्केटबॉल प्रतियोगिता में टैगोर हाउस ने जीत हासिल की। बॉयज टेबल टेनिस स्पर्धा में भी टेगौर हाउस विजयी रहा। गर्ल्स टेबल टेनिस प्रतियोगिता का खिताब महाराणा हाउस के नाम रहा। कैरम प्रतियोगिताओं में शिवाजी हाउस का दबदबा रहा। गर्ल्स कैरम प्रतियोगिता शिवाजी हाउस ने जीती। बॉयज कैरम प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी शिवाजी हाउस ने अपने नाम किया। प्रधानाचार्य विजय ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।

बास्केटबॉल में टेगौर, बॉयज टेबल टैनिस में टैगौर, गर्ल्स टेबल टैनिस में महाराणा हाउस जीता