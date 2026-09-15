Shimla News: महिलाओं ने किया सुंदर कांड का पाठ
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के मिडिल बाजार स्थित एमसी परिसर में गणेश महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस अवसर पर मिडिल और गंज बाजार दोनों स्थानों पर सुबह से ही गणपति के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। महिलाओं ने ढोलक और चिमटे की थाप पर पाठ में भाग लिया। इस दौरान पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु पाठ करने पहुंचे थे। गणेश महोत्सव के दौरान हर दिन महिलाएं निरंतर भजन कीर्तन कर रही हैं जिससे गणेश महोत्सव के उत्साह को और बढ़ा रहा है। संवाद
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