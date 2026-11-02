{"_id":"6ae8803fcd8a0066c10b0df4","slug":"wheat-seeds-are-three-rupees-more-expensive-while-peas-are-seven-rupees-cheaper-per-kilogram-shimla-news-c-19-sml1002-814430-2026-11-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: गेहूं बीज तीन रुपये महंगा और मटर सात रुपये प्रतिकिलो सस्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: गेहूं बीज तीन रुपये महंगा और मटर सात रुपये प्रतिकिलो सस्ता

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

