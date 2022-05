{"_id":"6277a1ca78419102f13a5b78","slug":"umeed-ki-mashal-bs-bhatt-helping-children-s-in-chamba-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"उम्मीद की मशाल: फूलों से होने वाली आय को जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं बीएस भट्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 09 May 2022 03:56 AM IST